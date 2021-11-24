Многодетных мам Тюмени объединяет "Юнона"

Многодетные мамы Тюменской области решили объединиться в общественную организацию "Юнона", чтобы совместно доказать, что дети — вовсе не повод отказаться от бизнеса, карьеры и саморазвития, что можно быть успешной и достигать поставленных целей даже прибольшой семье. Открытие и первое заседание городского отделения ТРОО "Юнона" состоялось в администрацииТюмени 24 ноября.

Организация представлена в 26 муниципальных образованиях Тюменской области, в качестве лидеров выступают многодетные женщины с сильной жизненной позицией, в семьях в которых четверо и более детей. Проект направлен на возрождение института многодетной семьи и популяризацию многодетности в России.

В Тюмени с активистками "Юноны" встретились глава города Руслан Кухарук, депутаты Тюменской областной и городской дум, представители администрации и общественных объединений. Инициаторы проекта рассказали о своих идеях и планах по реализации инициатив и поддержке института семьи и детства.

Руслан Кухарук отметил, что сотрудничество с "Юноной" позволит больше узнать о нюансах жизни и потребностях многодетных семей, это важно и для развития комфортной среды города, и для создания более удобных условий для семей, воспитывающих трех и больше детей. Администрация города готова помочь новой организации как в становлении, развитии, так и в реализации социально значимых инициатив.

"Сегодняшняя встреча была лишь только знакомством. Думаю, что в развитии сотрудничества заинтересованы все. И девчата, которые вошли в организацию, постольку они объединяют не только наш город, они объединяют те проблемы, которые сегодня существуют, те планы, которые сегодня есть у семей, они неразрывно связаны с планами по развитию нашего города. Мы договорились, что наши встречи будут постоянными, мы создадим при главе города Тюмени совет по делам семьи. Я уверен, что основой совета может стать организация "Юнона", - рассказал журналистам Руслан Кухарук.

По итогам встречи глава города также предложил варианты сотрудничества. "Мы уже сегодня проговорили конкретные возможности поддержки инициатив, которые есть у многодетных мам. Я обратил внимание на механизмы поддержки со стороны бюджета реализации проектов. Это гранты для СОНКО и инициативное бюджетирование. Завтра будем принимать бюджет города на 2022 год, в нем увеличена в два раза сумма на поддержку таких инициатив. Если мамы выдвинут свои инициативы и горожане за них проголосуют, мы их сможем реализовать уже в следующем году", - отметил Кухарук.

Депутат Тюменской городской думы Александр Гунбин считает, что объединение многодетных тюменок в общественную организацию и их активное участие в жизни города позитивно отразится на имидже многодетных семей, так как каждая из активисток является образцом успешной, состоявшейся и в профессиональном, и в родительском плане женщины, на которую хочется равняться. "Мне очень почетно быть на открытии Тюменского отделения общественной организации многодетных успешных матерей. Ещё два поколения назад многодетность была нормой, а сейчас в интернете засилье каких-то трендов на отсутствие детей, популяризацию бездетности. Данная организация направлена на возвращение старорусских традиций, когда в семье трое и более детей. Думаю, эта организация будет востребована, ведь девушки доказывают всем, что многодетность - это не приговор, это не крест на личной жизни и карьере. Можно и с большим количеством детей достигать успехов в разных сферах", - подчеркнул Александр Гунбин.