Психолог рассказала, как замотивировать ребенка на учебу во время дистанта

При дистанционном обучении учителю сложно контролировать учащихся на уроках, поэтому дети часто отвлекаются и недополучают необходимые знания. Как замотивировать школьников учиться дома и облегчить жизнь всем, рассказала психолог АНО "Центр социальной реабилитации "Тюменский" Надежда Кулева.

Психолог отметила, что родители часто становятся для ребенка педагогами, когда вместе с ними начинают корпеть над выполнением домашнего задания. Проверять уроки – работа учителя, а мама и папа просто должны убедиться, что школьник сделал его. Еще одна ошибка –заменять внутреннюю мотивацию ребенка в виде удовольствия от самостоятельно полученной оценки, мотивацией "сделай это для мамы".

"Любая родительская мотивация – внешняя. Мы можем заставить ребенка учиться угрозами, шантажом, запретами, или искусственно замотивировать деньгами и другими бонусами. Но такая мотивация действует недолго", – рассказала корреспонденту "Тюменской области сегодня" Кулева.

Она советует дать ребенку возможность самому выполнять задания и получать свои оценки, но ответственность надо передавать постепенно.

"Прежде всего нужно организовать время для выполнения домашней работы. Тут нужно быть достаточно жестким, проявить свой авторитет и договориться с ребенком, что играть в компьютер или гулять он пойдет только после исполнения своих обязанностей, – посоветовала Надежда.

Ослабление контроля над выполнением уроков может привести к небольшому снижению оценок. Не кричите и не ругайтесь. Выразите легкое сожаление, спросите о помощи, если нужно – объясните тему, но не проверяйте задания полностью. Отмечайте каждую самостоятельно полученную ребенком оценку: и тройку, и пятерку. В таком случае удовольствие от результата повышается вместе с внутренней мотивацией. Позже ученик захочет показать себя уже в классе.

Психолог призывает видеть не только результат, но и состояние и желания своего ребенка. Кому-то будет легче, если во время выполнения работы родитель будет находится просто рядом и заниматься своими делами, кому-то нужно объяснить материал, а кто-то совсем не хочет, чтобы вмешивались в процесс обучения.