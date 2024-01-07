О пользе психологических сказок рассказали эксперты

Психологи используют терапевтические сказки для работы с детьми, которые испытывают различные трудности. Сказки могут помочь обработать эмоции, избавиться от страхов, найти решение проблем и улучшить самочувствие. Этот метод называют символдрамой. Он способствует установлению мостика между сознательными и бессознательными процессами психики.

– Для символдрамы психологи составляют свои сказки и раздают роли с особым подтекстом. Сеанс обычно включает четыре этапа. Проводится предварительная беседа, пациент рассказывает, как себя чувствует, о текущих событиях жизни и проблемах. Обсуждается биография человека, проговариваются сновидения. Далее проводится упражнение релаксации, затем представляется образ и его обсуждение, – рассказали в пресс-службе регионального центра "Семья".

Психологи утверждают, что образы, которые взрослые и дети находят в книгах, могут вызвать как негативные, так и позитивные эмоции, сообщает Тюменская область сегодня.



– Главная задача – замечать, почему именно этот момент так сильно хочется проживать, о чем говорит мне тот или иной образ, что в нем про меня. Сказки и книги откроют дверь к вашему внутреннему миру, а разобраться с тем, кто в нем "живет", помогут психологи, – резюмировали в учреждении.