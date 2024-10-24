От 13 и старше: тюменских подростков приглашают на мотивационный Rocket Forum

Мастер-классы и вдохновляющие истории от столичных звезд, интерактивные площадки, творческие воркшопы и профориентационные квизы, настольные игры, тренинги по развитию способностей и раскрытию талантов, мастерская финансового мышления – это и многое другое ждет юных участников мотивационного форума для подростков уже 27 октября.

Rocket Forum – это диалоговая площадка, где подростки могут найти ответы на множество актуальных вопросов. Как бороться с ленью и прокрастинацией? В какой вуз лучше поступать и какие профессии сейчас востребованы? Где брать силы и мотивацию, когда ничего неохота? Ответы на эти и многие другие вопросы – на интерактивных площадках форума.

Мастерская профориентации под руководством Ивана Кулакова, детского и подросткового психолога, специалиста по психодиагностике и профориентации из Санкт-Петербурга, приглашает всех, кто задумывается о выборе профессии и не знает, с чего начать этот непростой путь. Подростков ждет профориентация в диалоге, экспресс-тестирование и обсуждение результатов.

Выбор профессии – выбор будущего!: уверена Елена Еремеева, профориентолог, детский психолог. Какой курс выбрать в море профессий? В колледж или вуз пойти после девятого класса? Мини-лекция о трендах и перспективах, профессиях будущего.

Форсайт-сессия "Моя будущая профессия" от центра профориентации и творческого развития "Скиллаб": диагностика по профориентации и навыкам развития личности для подростков 11–17 лет, практические упражнения и тестирование, которые помогут раскрыть потенциал подростка.

"Про Дело!": профориентационные игры и квизы, тестирование и консультирование от Елены Дунаевой, профориентолога, практического психолога. Как выбрать будущую профессию, которая сделает счастливым? Какие предметы сдавать и куда поступать? Разберем эти и другие вопросы.

"Маршрут в будущее": интерактивная площадка агентства развития компетенций и психологической поддержки Светланы Евдокимовой "ПрофСвет". Воркшоп по мотивации, настольная игра "ПрофГид", психологическая практика "Не хочу, не могу, не буду".

"Психологическая среда" от Академии психологической практики. Как выстраивать гармоничные и поддерживающие отношения родителей и детей. Игры, позволяющие защищать себя при помощи слов. Мастер-классы для развития способностей и навыков у подростков, которые помогут в будущей профессии и в обретении уверенности в себе при достижении целей.

Мастерская финансового мышления "PRO Деньги" от Алёны Габудиной, кандидата экономических наук, финансового консультанта. Чтобы изучение финансов не было скучным, начинать лучше с игровых способов, которые помогут освоить финансовую грамотность в простой форме.

"Кадры жизни как ресурс": новый метод арт-терапии от семейного психолога, арт- и гештальт-терапевта Ирины Легкой – работа с фотографиями. Оказывается, со снимками полезно проводить терапию, а фотоальбомы могут помочь в кризисный момент. Каждый посетитель площадки попробует экспресс-упражнение, для участия в котором достаточно телефона с вашими фото.

"Человек будущего", кто он? Какие навыки помогут бороться со стрессом и понять себя? Как противостоять буллингу и кибербуллингу? Как бороться с прокрастинацией и правильно ставить цели? Расскажут эксперты центра персонализированной психотерапии и психиатрии "ЭмоциУМ".

Трансформационные игры от студии игропрактики "Фишка". Т-игра – это уникальный инструмент понимания жизни. Это взгляд со стороны и возможность осмыслить переживания, шанс использовать озарения для развития. На этой площадке вас ждут психологические игры, направленные на развитие необходимых жизненных навыков подростков и взрослых.

Настольные игры от студии игропрактики "Фишка". Игра – это не просто способ весело провести время с друзьями и близкими, а способ обучения и развития нужного навыка с удовольствием. Будем играть в Цитадели, Экивоки и другие "настолки" вместе с вожатыми Винзилинской школы.

- Говорят, современные подростки всему остальному предпочитают социальные сети и общение в мессенджерах, но это неправда! Мотивационный Rocket Forum мы проводим в Тюмени уже несколько лет и видим, с каким энтузиазмом, интересом и самоотдачей юноши и девушки участвуют во всех активностях, которые для них приготовили наши эксперты. С каждым из специалистов можно пообщаться напрямую и задавать все интересующие вопросы, пройти тестирование и получить практические рекомендации, – рассказывает организатор форума, руководитель семейного проекта "Создавая будущее" Елена Кашкарова.

Помимо интерактивных площадок, на Rocket Forum будут работать индивидуальные консультации для подростков и родителей, в рамках которых можно обсудить важные вопросы с семейным и подростковым психологом, адвокатом, сотрудником приемной комиссии Тюменского медицинского университета и другими специалистами.

В этом году на Rocket Forum будет организован книжный обменник. Это возможность бесплатно пополнить библиотеку, обменявшись прочитанными книгами в хорошем состоянии с другими участниками форума. Все, кто заботится об экологии, могут поучаствовать в благотворительной акции "Добрая крышечка", взяв с собой на форум пластиковые крышки и опустив их в специальный контейнер. Их отправят на переработку, а все вырученные от сдачи крышек денежные средства будут направлены в благотворительный проект "Ключ к жизни".

Полная программа форума: спикеры и темы мотивационных лекций, расписание интерактивных площадок, мастер-классов и индивидуальных консультаций – на странице Rocket Forum – мотивационный форум для подростков.

Предварительная регистрация на форум доступна по ссылке.

Rocket Forum пройдет 27 октября, с 11:00 до 16:30, в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142).

Участие в форуме бесплатное!

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