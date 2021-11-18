Тюменцы познакомятся с зимними обрядами славян

В тюменском музее "Дом Машарова" 21 ноября состоится познавательная лекция "Зимние обряды и праздники древних славян". Начало в 17:00, QR-код для посещения не требуется.
Участники встречи узнают, как наши предки воспринимали зиму, праздновали ли славяне Новый год, чем занимались в снег и холода, как эти забавы принципиально отличались от летних, каких богов почитали в этот сезон, и о многом другом, что поможет лучше понять и представить историю зимних гуляний. Спикером выступит выпускница ТюмГУ, бакалавр по направлению "История" Елена Дыкова.
Музей "Дом Машарова" расположен по адресу: ул. Ленина, 24. Вход на лекцию свободный! Однако количество мест на лекции ограничено, обязательна предварительная регистрация. Записаться на встречу можно онлайн по ссылке. Телефон для справок: 46-13-10. Возрастная категория 12+
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