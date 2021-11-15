Тюменские студенты хотят помочь врачам быстрее распознавать поражение легких по КТ-снимкам

В Тюменском индустриальном университете проектная группа Светланы Сорокиной под руководством профессора кафедры кибернетических систем Владимира Баранова разрабатывает скрининговую систему для выявления патологии лёгких на основе изображений компьютерной томографии (КТ). Проект реализуется совместно с Медицинским информационно-аналитическим центром Тюменской области, сообщили в пресс-службе вуза.

При проведении КТ до 20 минут специалист тратит на то, чтобы отсмотреть снимки, подсчитать площадь очагов воспаления и дать оценку поражения лёгких больного в процентах, чтобы поставить точный диагноз и выдать заключение.

Студенты ТИУ предлагают с помощью нейросетей автоматизировать этот процесс. В приложении, над которым они работают, нейросеть алгоритмически сосчитает все зараженные очаги, вычислит их площадь и выдаст оценку. Такой подход позволит сэкономить время врача, ему останется лишь сделать заключение.

Проект проходит апробацию на научных конференциях и находится на стадии прототипирования. Готовый продукт может будет особо востребованным и актуальным в пики заболеваемости, считают участники проектной группы.