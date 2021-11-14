Смотреть видео с городских камер тюменцы могут по интерактивному ТВ

Узнать в режиме реального времени, что творится на дорогах Тюмени, и посетить виртуально практически любую популярную точку города теперь можно и через интерактивное ТВ от "Русской компании".

Такая приятная опция есть у пользователей, выбравших тарифные планы с 246 ТВ-каналами. Теперь можно следить за жизнью лучшего города Земли с любого удобного вам устройства. И это далеко не полный список плюсов IPTV от "Русской компании".

IPTV доступно жителям многоквартирных домов не только областной столицы, но и Тюменского района. Оно позволяет ставить эфир на паузу, проматывать его, сохранять в архив и даже записывать на внешний носитель. Качество картинки и надежность сигнала сопоставимы с цифровым телевидением, а смотреть интерактивное ТВ можно практически с любого устройства: телевизор, ПК или ноутбук, смартфон или планшет и т.п.

Провайдер предлагает следующую линейку тарифов:

* Клик 100 – скорость до 100 Мбит/с и 100 каналов IPTV за 450 рублей в месяц;

* Клик 200 – скорость до 200 Мбит/с и 100 каналов IPTV за 599 рублей в месяц;

* Клик 100+ – скорость до 100 Мбит/с и 246 каналов IPTV за 550 рублей в месяц;

* Клик 200+ – скорость до 200 Мбит/с и 246 каналов IPTV за 699 рублей в месяц.

Узнать больше об IPTV от "Русской компании", уточнить техническую возможность подключения и оставить заявку на подключение можно на официальном сайте провайдера или по телефону: 39-00-39.