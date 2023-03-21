У "Движения Первых" появится свой телеканал

12:52 21 марта 2023
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Российское движение детей и молодёжи "Движение Первых" в марте зарегистрировало собственный телеканал "Движ", сообщает РГ со ссылкой на   Роскомнадзор.

"Председатель правления движения Григорий Гуров рассказал, что основными задачами телеканала станет "продвижение ценностей движения, популяризация проектов и программ, общественно-полезной деятельности и возможностей для саморазвития", - пишет газета.

Теги: Движение Первых , Роскомнадзор , телевидение
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