У "Движения Первых" появится свой телеканал

Российское движение детей и молодёжи "Движение Первых" в марте зарегистрировало собственный телеканал "Движ", сообщает РГ со ссылкой на Роскомнадзор.
"Председатель правления движения Григорий Гуров рассказал, что основными задачами телеканала станет "продвижение ценностей движения, популяризация проектов и программ, общественно-полезной деятельности и возможностей для саморазвития", - пишет газета.
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