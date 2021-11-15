Психологи тюменского наркодиспансера работают с подростками в мессенджерах и Vk

Рисунок "Всё в твоих руках!" Насекина Мария Юрьевна МБОУ «Горизонт» со страницы https://vk.com/club183073129

Психологи Областного наркологического диспансера в рамках "Бездымное детство" занимаются профилактикой курения среди детей и подростков, первичные консультации в 70 % случаев они проводят по видеосвязи в мессенджерах, сообщили в пресс-службе депздрава.

Специалисты по телефону приглашали на консультацию, психодиагностику и психокоррекцию подростков с положительным результатом тестирования на котинин (показатель, свидетельствующий о воздействии табачного дыма на организм), а также членов их семей. С января по октябрь 2021 года в программе приняли участие 84 несовершеннолетних и 13 родителей, проведено 97 психологических консультаций, 6 онлайн-консультаций по отказу от курения для взрослых.

Помимо этого, специалисты ОНД ведут официальную группу во "ВКонтакте" и организуют онлайн-мероприятия.

Живое общение со школьниками и студентами также присутствует в работе сотрудников наркодиспансера. Они регулярно проводят профилактические беседы в школах, колледжах, учреждений допобразования, ЦБС. В 2021 году их посетили 554 человека.

Профилактическая работа, которую проводят психологи и другие специалисты Областного наркологического диспансера, способствует реализации на территории Тюменской области национального проекта "Демография", важнейшей составляющей которого является защита подрастающего поколения от факторов, негативно влияющих на здоровье, в том числе предотвращение формирования вредных привычек у детей и подростков, отмечают в региональном депздраве.