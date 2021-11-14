Тюменские логопеды рассказывают, как распознать проблемы с речью у малыша

Международный день логопеда отмечают 14 ноября. Это специалист, который помогает решить многие проблемы с речью, чаще всего – у детей. Чтобы вовремя помочь ребенку, важно распознать отставание в речевом развитии и вовремя обратиться к логопеду. Когда нужно обращаться за помощью, рассказали тюменские логопеды.

Смотреть на полуторогодовалого соседского малыша, читающего длинные стихи наизусть, и требовать этого от своего ребёнка, не стоит. Однако если в вашей семье прадед, дед и папа заговорили только к шести годам, то считать, что и ваш сын заговорит сам "когда-нибудь" - тоже неверно. Так, когда же бить тревогу?

Большинство родителей начинают волноваться, когда ребёнок плохо говорит в три года. В норме словарный запас трёхлетнего малыша доходит до 1000 слов, он говорит предложениями, строит вопросы, отрицания, использует прошедшее время, множественное число. Если же в речи ребенка только несколько слов и звукоподражания, он показывает на предмет или изображает действие, произносит необычные слова, допустим, не машина, а "мобиви" или чужие речевые штампы, не желает общаться с вами, то пора обеспокоиться.

Как отметила логопед Валентина Ушакова, родителей должно насторожить, если ребёнок в четыре года говорит только короткие двух-составные фразы, например, дай пить, киса мяу, а развернутая фразовая речь отсутствует. Если пятилетний ребёнок разговаривает предложениями из 3-5 слов, но в речи много грамматических ошибок. Малыш не согласовывает слова в роде, числе, падеже. Переставляет или выпускает слоги, неправильно произносит или путает звуки. Если в 6-7 лет с речью ребёнка происходит то же самое. В случае, если в речи вашего малыша появились запинки, обязательно покажите его неврологу и логопеду - несмотря на возраст.

Если вы заметили речевые сложности у ребёнка, первым делом обратитесь к логопеду и неврологу. Они могут отправить на дополнительную консультацию к нейропсихологу, психологу, психиатру, сурдологу, — для уточнения причин речевых трудностей. Это может быть снижение слуха или нарушение центральной нервной системы. Нередко причины речевых проблем выявляются социальные, ведьсваивать речь, вступать в коммуникацию — это сложные и энергозатратные процессы. Проще использовать крики, жесты, плач, некоторые звуки, иногда простые слова.

Главное – не занимайтесь самодеятельностью. Осуществляйте коррекцию вместе с опытным логопедом. Самостоятельно или при помощи видео уроков вы можете вызвать неверное произношение и прочно закрепить его. Исправить ошибки будет гораздо сложнее, а занятия займут больше времени.

Специалисты рекомендуют просто чаще разговаривать с ребёнком, играть в игры на развитие понимания речи: одевайте игрушку, повторяя элементы одежды; учите части тела, показывая их на кукле, разглядывайте и называйте картинки, изображающие разные действия. Говорите с ребёнком так, чтобы он вас слушал, а не воспринимал как "белый шум". Разверните к себе, привлеките его внимание, установите контакт через игру и говорите чётко, используя простые предложения и разбивая длинные фразы. Очень важно петь ребёнку и вместе с ним колыбельные и пестушки. Они учат воспринимать ритм, что полезно для развития речи. Не забывайте развивать мелкую моторику, пишет "Мегатюмень".