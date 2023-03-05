Когда начинать коррекцию речи у ребенка, рассказала тюменский логопед

Детей с речевым нарушением становится больше. Об этом рассказала тюменский логопед Юлия Кохановская. Чтобы достичь желаемых результатов, родителям стоит как можно раньше обращаться к специалистам.

"Всегда хочется сказать родителям: если ребенок не говорит, не ждите до 5 лет. Очень страшно, когда ребенок заходит в кабинет, ему через пару лет в школу, а он еще не говорит", – отмечает специалист.

Логопед подчеркивает, что начинать коррекционную работу по развитию речи ребенка в 5-6 лет – поздно. Речевой период у него, как минимум, должен длиться четыре года. Безусловно, работа специалиста будет вестись, но быстрого результата достичь не получится, сообщает КП-Тюмень.

"Сначала родителям стоит обратиться к неврологу с жалобами на то, что ребенок плохо, мало или совсем не говорит. А затем к логопеду. Делать скидку на пол не стоит, ведь многие считают, что если мальчик, то он априори позднее начинает говорить", – добавляет эксперт.

Родители должны обращать внимание и на то, когда ребенок начал садиться, когда вставать. Если слишком поздно – повод задуматься. То же касается, если у младенца отсутствовали гуление и лепет. При таких симптомах необходимо идти к специалистам, чтобы предотвратить проблемы с речью.