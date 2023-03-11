Использование гаджетов негативно сказывается на речи ребенка

Логопеды считают, что долгая игра в телефоне, даже развивающего характера, негативно влияет на детскую речь.

Специалисты напоминают родителям о ценности общения с ребенком. Как отмечает тюменский логопед Юлия Кохановская, взрослые должны ежедневно уделять время на то, чтобы поговорить с ребенком. Существенную роль в развитии речи играет как чтение, так и пересказ прочитанного с детьми.

"Часто мамы приходят на прием к логопеду с жалобами на скудный словарный запас ребенка. В процессе беседы выясняется, что в семье абсолютно не читают книги детям, предпочитая просто дать им в руки телефон", – говорит эксперт.

"На детских площадках часто можно видеть, как родители сидят на скамейке с телефоном, не уделяя при этом особого внимания своему ребенку. А в это время можно, к примеру, поговорить о дереве, которое растет неподалеку. Проговорить, какие у него веточки и так далее. Можно так практиковаться ежедневно в течение хотя бы 5 минут и заметить, как речь ребенка будет улучшаться", – отмечает специалист.

Заучивание стихов, как подчеркивает логопед, также может помочь в развитии не только памяти, но и устной речи, уточняет АиФ-Тюмень.