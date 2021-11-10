Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области превышает эпидпорог на 40,4 %

Заболеваемость населения Тюменской области ОРВИ за прошлую неделю снизилась на 9,6% по сравнению с предыдущей неделей, но превышает эпидемический порог на 40,4%. Заболеваемость детского населения также пошла на спад, снижение произошло на 14 %.

Управлением проводится мониторинг циркуляции вирусов ОРВИ и гриппа. На прошлой неделе зарегистрировано 3 вируса гриппа А (H3N2) и вирусы не гриппозной этиологии.

Всего в Тюменскую область поставлено более 623 тысяч доз вакцины против гриппа для иммунизации детского и взрослого населения. На сегодняшний день в регионе привито более 529 тысяч человек (34,4% от всего населения, 57% от плана), в том числе более 175 тысяч детей (67% от плана). Вакцинироваться от гриппа можно в поликлиниках и в пунктах вакцинации.