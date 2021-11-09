Врачи выяснили, насколько тюменские школьники за ЗОЖ

Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики Тюменской области подвел результаты исследования уровня здоровья школьников и насколько здоровый образ жизни они ведут.

Ежедневная зарядка

В возрасте 7-12 лет ежедневно делают зарядку только 25,2 % детей, вообще нет – 19,1 %.

В 13-17 лет делают зарядку ежедневно или несколько раз в неделю 76,5 % школьников. Больше чем в прошлом году на 1,7 %.

От занятий физкультурой по медицинским показаниям освобождены 1,6 % учеников начальных классов и 6 % подростков 13-17 лет.

К наиболее популярным методам укрепления здоровья школьники относят пешие прогулки (65,4 %). Спортивные секции посещают 40,7 % подростков.

Прогулки

64,3 % детей 7-12 лет находятся на свежем воздухе ежедневно в течение 1-2 часов; 12,4 % - менее часа, но каждый день, Иногда по выходным гуляют 17,1 % ребят.

61,3 % подростков 13-17 лет гуляют ежедневно от 1-2 часов; 12 % – ежедневно, но менее часа. Каждый пятый опрошенный отмечает, что гуляет только в выходные дни.

Завтраки

Лучшим завтраком для детей врачи-диетологи считают кашу. По утрам её едят более половины (55,6 %) школьников 7-12 лет и 30,7 % ребят старшего возраста.

На втором месте по популярности у детей бутерброды. Растёт число школьников, употребляющих по утрам сухие завтраки (28,4 %). Однако из-за сахара и добавок, входящих в их состав, диетологи неоднозначно относятся к таким продуктам и рекомендуют давать сухие завтраки детям не чаще двух раз в неделю.

Совсем пренебречь утренним приёмом пищи, что очень вредно для здоровья, могут 15,8 % подростков.

Согласно рекомендациям врачей, есть детям предпочтительно 4-5 раз в день, в одни и те же часы. 60,7 % детей 7-12 лет и 41 % ребят 7-13 лет следуют этому правилу.

Напитки

К любимым напиткам школьники младшего возраста отнесли сок (74,4 %), воду (69,1 %) и чай (66 %). 40,6% ребят предпочитают газированные напитки, 1,2 % – энергетические напитки, которые, к слову, как и кофе, детям противопоказаны.

Более половины опрошенных ребят старшего возраста отметили, что предпочитают воду (75,5 %). По сравнению с прошлым годом, на 4,5 % уменьшилось число подростков, употребляющих энергетические напитки, и на 2 % – предпочитающих кофе.

Сигареты и алкоголь

Согласно анонимному опросу, пробовали курить 0,7 % учеников младших классов и 3,4 % школьников старшего возраста (курят электронные сигареты, в том числе вейп 2 %). Пробовали алкоголь 19,7 % школьников, при этом 91,3 % из них считают, что спиртное вредит здоровью.

Что знают про ВИЧ и СПИД?

Уровень информированности старшеклассников об основных путях передачи ВИЧ/СПИД составил 85,4 %. Однако в значительном числе случаев у ребят ошибочное представление о возможности распространения вируса через насекомых (14,9 %), поцелуи (11,8 %), бассейн (8,9 %). Совсем не владеют информацией о путях передачи заболеваний 14,6 % школьников.

"Проведённое исследование даёт возможность оценить состояние здоровья и уровень осведомлённости детей о вопросах его сохранения. Это позволит определить актуальные направления профилактической деятельности медицинских организаций региона, а также моменты, которым родителям школьников нужно уделить особое внимание, чтобы своевременно скорректировать сложившуюся ситуацию", - отмечают в центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

Участниками анонимного анкетирования стали школьники Тюмени, Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска и семи муниципальных образований Тюменской области.