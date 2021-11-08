На сайте госуслуг восстановили QR-коды о вакцинации против коронавируса

Действие QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации против коронавируса в течение года, восстановили на сайте госуслуг.

Как пояснили в Минцифры, изменение срока действия QR-кодов с 12 на 6 месяцев произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале госуслуг. Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются.

QR-коды можно получить на портале госуслуг, в приложениях "Госуслуги" или "Госуслуги СТОП Коронавирус". Сертификат с QR-кодом о вакцинации появляется после получения финальной дозы вакцины. Сертификат с QR-кодом о перенесённом заболевании — если диагноз COVID-19 подтверждён документально. ПЦР-тест с QR-кодом поступает на Госуслуги только в случае сдачи теста в лаборатории, передающей результаты на Госуслуги.