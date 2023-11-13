Запись на участие в тренировке системы онлайн-голосования на выборах завершится 13 ноября

С 15 по 17 ноября 2023 года ЦИК России совместно с Минцифры проведут общероссийскую тренировку системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Она позволит разработчикам проверить функциональность, а избирателям - ознакомиться с работой системы.
Тренировка проводится на тестовых данных, участникам предстоит проголосовать за Кандидатова Кандидата Кандидатовича. Заявление на участие можно подать до 23:59 (мск) 13 ноября 2023 года на портале Госуслуг. Чтобы подать заявление необходимо выполнить следующие условия:
- пользователь должен являться гражданином Российской Федерации;
- пользователь должен достичь возраста 18 лет на день голосования (17.11.2023);
- пользователь должен быть прописан в любом из регионов России, кроме г. Москва;
- у пользователя должна быть подтвержденная учетная запись Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ);
- данные подтвержденной учетной записи ЕПГУ должны быть полностью сопоставлены с данными, содержащимися в ГАС "Выборы".
Для того, чтобы подать заявление для участия в ДЭГ в рамках общероссийской тренировки, вам необходимо:
1. Нажать на баннер "Общероссийская тренировка ДЭГ", размещенный на главной странице Госуслуг, в разделе "Новое на портале" или подать заявление в личном кабинете избирателя - для этого нужно нажать на баннер с информацией о проведении Общероссийской тренировки в разделе "Важное и полезное" и в разделе "Мои выборы" и нажать на кнопку "Подать заявление", размещенной рядом с датой проведения ДЭГ в рамках общероссийской тренировки;
2. Открыть форму заполнения заявления на участие в общероссийской тренировке системы ДЭГ;
3. Проверить адрес регистрации по месту жительства: для этого необходимо нажать кнопку "Верно", чтобы продолжить или кнопку "Редактировать" в случае обнаружения ошибки;
4. Проверить корректность паспортных данных: необходимо нажать кнопку "Верно", чтобы продолжить или кнопку редактировать в профиле паспортных данных в случае обнаружения ошибки;
5. Подтвердить контактный телефон: необходимо нажать кнопку "Верно", чтобы продолжить или кнопку редактировать в профиле паспортные данные в случае обнаружения ошибки;
6. Подтвердить актуальность указанных данных: необходимо нажать на квадрат для проставления отметок;
7. Нажать на кнопку "Подтвердить";
8. Подтвердите отправку заявления: для этого введите код из СМС, оправленный на ваш номер мобильного телефона;
9. После успешного ввода кода подтверждения заявление будет отправлено в ЦИК России.
Само тестирование пройдет в период с 15 по 17 ноября 2023 года.
Успевайте познакомиться с работой системы ДЭГ!
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