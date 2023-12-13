Госуслуги помогут тюменцам зарегистрироваться на "Лыжню России"

Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" пройдет 10 февраля 2024 года. Запись на мероприятие уже стартовала, причем впервые - на портале госуслуг.

Минспорта РФ запустило инновационную систему записи на участие в массовых спортивных мероприятиях. Она основана на Федеральной государственной информационной системе "Спорт", созданной на платформе "Гостех". Данная система обеспечивает надежный и удобный функционал как для участников, так и для организаторов массовых спортивных мероприятий. В ней уже ведется календарное планирование, а для граждан прорабатывается возможность записи на тестирование ГТО. Первым событием, на которое можно оформить запись через личный кабинет Госуслуг, станет "Лыжня России". Регистрация доступна по ссылке.

Уведомление о записи будет направлено в течение пяти рабочих дней. Преимуществом данной услуги является то, что для участия в самом событии не требуется предъявление оригинала паспорта и полиса обязательного медицинского страхования. Вместо этого можно использовать мобильное устройство и показать соответствующие документы на портале ЕПГУ.

Министр спорта России Олег Матыцин подчеркнул, что на участие в гонке можно записаться в режиме онлайн из любого уголка страны, и пригласил всех принять участие в "Лыжне".

Напомним, "Лыжня России" проводится в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография". В этом году "Лыжня" посвящена 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Центральный старт гонки пройдет в Ленинградской области.

Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта Российской Федерации и Федерация лыжных гонок России при поддержке органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.