После отпуска тюменцы могут оформить перерасчет за коммунальные услуги

Во время отпуска, длительной командировки или поездки к родственникам тюменцы могут не платить в полном объеме за коммунальные услуги. Для этого нужно доказать, что дома действительно никого не было.

Как сообщила прокурор отдела управления по надзору за исполнением законодательства прокуратуры Тюменской области Кристина Каберти, важно озаботиться этим или до начала поездки, или в течение месяца после ее завершения.

"Необходимо обратиться с заявлением и предоставить поставщику коммунальной услуги документы, подтверждающие ваше отсутствие. Перерасчет произведут в течение пяти дней", — отметила эксперт.

Также прокурор пояснила, как формируются долги по коммунальным платежам: если оплата произведена не в полном размере, задолженность формируют по всем услугам и поставщикам. Платеж также распределяется по каждой услуге пропорционально размеру задолженности, пишет "Вслух.ру".