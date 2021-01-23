Тюменцы могут рассчитывать на перерасчет при прохладных батареях

Тюменцы могут запросить перерасчет платы за отопление в случае, если батареи были недостаточно горячими. Сделать это возможно, если в многоквартирнике установлен общедомовой прибор учета, а также на основании акта проверки качества услуг.

Как рассказала начальник отдела продаж Единой теплоснабжающей организации в городе Тюмени (УСТЭК) Наталья Соловьева, в течение долгого отопительного сезона могут быть случаи отключения батарей. При этом плату пользователи осуществляют в полном объеме. В этом случае тюменцы вправе запросить перерачет, однако важно знать, как это сделать правильно.

Если в многоквартирном доме установлен общедомовой прибор учета, то перерасчет за временное отсутствие тепла или недостаточные параметры теплоснабжения не выполняется, т.к. это факт фиксируется прибором учета и учитывается при расчетах. Именно по его показаниям начисляется сумма, приходящая пользователям в платежной квитанции.

При отсутствии в доме прибора учета перерасчет можно сделать на основании акта проверки качества услуг, который должен подписать сотрудник абонентской службы АО "УСТЭК". Для этого необходимо вызвать сотрудника и попросить составить акт проверки. Время выезда согласовывается с потребителем. Акт проверки качества коммунальных услуг составляется в месте проверки, в двух экземплярах, один из которых остается у потребителя, а второй - сотрудник абонентской службы передает в управление сбыта для корректировки начислений, пишет "АиФ-Западная Сибирь".