Специалисты рассказали, как тюменцам избежать задолженности за газ

Тюменцы часто задаются вопросом, нужно ли платить за газ, если в доме им перестали пользоваться. Специалисты сообщают, что плата не будет начисляться лишь в том случае, если собственник расторгнет договор с ресурсоснабжающей организацией.

Как пояснили в пресс-службе ООО "Газпром межрегионгаз Север", оплата за поставленный газ осуществляется на основании показаний счетчика, которые необходимо передавать в ресурсоснабжающую организацию до 20 числа отчетного месяца. Если показания прибора учета не были своевременно переданы или в квартире его нет, то начисления проводят в соответствии с нормативами, с учетом количества собственников жилого помещения.

Если же владелец не проживает в доме и не планирует больше использовать природный газ в качестве отопления дома, для готовки еды или подогрева холодной воды, то ему следует расторгнуть договор с ресурсоснабжающей организацией. Только в этом случае плата перестанет начисляться, не будет образовываться задолженность и абонента не будет беспокоить служба автодозвона по оплате за газ, пишет "АиФ - Западная Сибирь".