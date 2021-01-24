Некоторые категории тюменцев могут получить льготу на уплату капремонта

Тюменцы, проживающие в многоквартирных домах, обязаны ежемесячно платить взносы на капитальный ремонт. Однако некоторые категории граждан могут рассчитывать на льготу или полное освобождение от оплаты.

По словам юриста Валерия Шикова, от уплаты капремонта освобождаются все собственники жилых и нежилых помещений многоквартирника, если дом признан аварийным и подлежащим сносу.

Кроме того, в регионе действуют бюджетные субсидии для тех, у кого плата за коммунальные услуги и капремонт превышает 22% от общего дохода семьи или одиноко проживающего тюменца. Для них возмещается сумма превышения. На скидку могут рассчитывать льготные категории: ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и другие. В этом случае возмещение выплачивается органами соцзащиты.

Полное возмещение предоставляется жителям региона, достигшим 70-летнего возраста. При этом полностью субсидируется сумма, рассчитанная исходя из норматива площади жилого помещения. В Тюменской области это 36 квадратных метров для одиноко проживающих, и 18 – в составе семьи. При этом компенсация выдается только при своевременной и полной оплате взносов, а вот если образовалась задолженность, то выплаты могут прекратить, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Напомним, в 2021 году размер взносов на капитальный ремонт в Тюмени составляет 7,5 рублей за 1 кв. м.