Ишимские школьники рассказывают о традициях народов России

Фото из группы "РДШ | город Ишим"

Ишимские школьники запустили онлайн-марафон "Познаем народы России — познаем себя". Члены регионального отделения "Российского движения школьников" рассказывают о народах России в формате видеороликов.

"В рамках нашего онлайн-марафона мы будем знакомить вас с традициями и обычаями различных народов нашей многонациональной страны", — заявила лидер военно-патриотического направления РДШ в Ишиме Анастасия Ерохина.

Первый выпуск ребята посвятили еврейскому народу. Школьники рассказали о Хануке и свадебных традициях. Во втором эпизоде, про якутов, зрителям поведали, откуда пошел этот народ и что такое "ысыах". Выпуски публикуют в социальных сетях: https://vk.com/rdsh_ishim, пишет "Вслух.ру".