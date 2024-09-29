Открылась регистрация на онлайн-проект "Дизайн-Марафон"

Бесплатный видеокурс проекта "Дизайн-марафон" создан для всех, кто хочет освоить основы дизайна и применять их в повседневной жизни. Зарегистрироваться на курс и получить доступ к видеоматериалам можно на платформе АНО "Россия — страна возможностей" до 20 декабря.

Принять участие приглашают тюменцев в возрасте от 16 лет. На треке они узнают о базовых принципах проектирования уютного интерьера, научатся подбирать свой стиль в одежде и создавать привлекательные презентации, которые будут полезны как в личных, так и в рабочих целях.

Видеокурс включает три направления:

— Интерьер — научит самостоятельно разрабатывать дизайн интерьера и поможет стать компетентным заказчиком в вопросах ремонта и декора.

— Стиль — поможет разобраться в гардеробе и расскажет о модных тенденциях.

— Графика — познакомит с базовыми принципами дизайна и научит применять нейросети.

Тюменцы послушают лекции от профильных экспертов, посмотрят онлайн-трансляцию мастер-классов от практикующих дизайнеров, получат чек-листы, шаблоны и инструкции по дизайн-решениям, сообщает Мой-портал.ру.