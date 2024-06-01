Зеленый марафон проходит в Тюмени

На тюменской набережной проходит 11-й Общероссийский Зеленый марафон. Старт и финиш собрал бегунов в районе мультицентра "Контора пароходства".

Участниками тюменского Зеленого марафона стали около 3 000 жителей и гостей города от малышей до ветеранов. Организаторы подготовили насыщенную программу, открыл которую марш любителей северной ходьбы на дистанцию в 4200 м. Затем стартовал малышовый старт "Резвых пинеток".

Для юных гостей праздника прошла игровая спортивная разминка под общим лозунгом забега в этом году: "Бегу настоящим! Бегу за мечтой. Сегодня зеленый! Бежим со мной!" Основными событиями праздника стали забег для взрослых на 4,2 км и детские забеги на 420 метров.

Зрители и болельщики в то же время смогли посетить интерактивные площадки, мастер-классы, принять участие в розыгрыше призов и посетить автограф-сессию от олимпийской чемпионки 2006 года в эстафете, 4-кратной чемпионки мира, Заслуженного мастера спорта России по биатлону Альбины Ахатовой и российской биатлонистки, серебряного призера зимних Олимпийских игр 1998 в эстафете, серебряного и бронзового призера чемпионатов мира, заслуженного мастера спорта по биатлону Ольги Мельник.

По материалам департамента по спорту и молодежной политике Администрации г. Тюмени.

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