Более 3 тысяч участников собирает Тобольский марафон

Более 2 тысяч бегунов из разных регионов России примут участие в "Тобольском марафоне 2024", который состоится 25 августа.

Старт — в 08:30 на Красной площади. Откроет серию соревнований первый в России "Забег мэров". Заявки на участие уже подали главы из Тюменской и Свердловской областей, ХМАО-Югры и ЯНАО. Маршруты на дистанции 1, 5, 10, 21 и 42 км будут проложены по улицам города.

Забег посвящен 190-летию со дня рождения Дмитрия Менделеева.