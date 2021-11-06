Тюменским дачникам следует опасаться диких зверей

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Тюменским дачникам следует знать, что нужно делать при обнаружении дикого зверя на садовом участке или территории частного дома. Рекомендации дают специалисты Госохотдепартамента Тюменской области.

Бывают случаи, когда в поисках еды на дачные участки или к частным домам жителей Тюменской области приходят дикие животные. Что нужно делать, если вы увидели лесного зверя в своем дворе, а уходить оно не собирается? Важно понимать, что даже милые с виду создания могут быть опасны и переносить бешенство.

"Трогать ежиков, енотовидных собак или лисичек ни в коем случае нельзя, даже если выглядят не опасными. Они являются переносчиками бешенства. Нельзя позволять играть с дикими зверями и своим питомцам", – отметил начальник городской станции по борьбе с болезнями животных Андрей Трапезников.

При обнаружении на дачном участке или придомовой территории лесного животного, которое потенциально может быть опасно, следует позвонить в ближайшее отделение полиции. Сотрудники правоохранительных органов разберутся, каким службам сообщить о происшествии. Не стоит предпринимать попытки поймать животное самостоятельно, чтобы не причинять ему вреда, пишет "Тюменская область сегодня".