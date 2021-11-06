Тюменским дачникам следует опасаться диких зверей

Тюменским дачникам следует знать, что нужно делать при обнаружении дикого зверя на садовом участке или территории частного дома. Рекомендации дают специалисты Госохотдепартамента Тюменской области.
Бывают случаи, когда в поисках еды на дачные участки или к частным домам жителей Тюменской области приходят дикие животные. Что нужно делать, если вы увидели лесного зверя в своем дворе, а уходить оно не собирается? Важно понимать, что даже милые с виду создания могут быть опасны и переносить бешенство.
"Трогать ежиков, енотовидных собак или лисичек ни в коем случае нельзя, даже если выглядят не опасными. Они являются переносчиками бешенства. Нельзя позволять играть с дикими зверями и своим питомцам", – отметил начальник городской станции по борьбе с болезнями животных Андрей Трапезников.
При обнаружении на дачном участке или придомовой территории лесного животного, которое потенциально может быть опасно, следует позвонить в ближайшее отделение полиции. Сотрудники правоохранительных органов разберутся, каким службам сообщить о происшествии. Не стоит предпринимать попытки поймать животное самостоятельно, чтобы не причинять ему вреда, пишет "Тюменская область сегодня".
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