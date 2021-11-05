Цены на бытовые услуги растут в Тюменской области

Платные услуги населению в Тюменской области за год подорожали на 2,4%. Наибольший рост пришелся на бытовые услуги.

По данным Тюменьстата, в августе 2021 по сравнению с тем же месяцем прошлого года индекс цен на бытовые услуги составил 109,1%. На втором месте – услуги зарубежного туризма, на третьем – образования. При этом подешевели услуги пассажирского транспорта и связи.

По сравнению с декабрем 2020 года в тройке лидеров по росту цен - бытовые услуги, услуги зарубежного туризма и на пассажирский транспорт. Не изменились средние расценки на услуги правового характера.

В регионе также отмечают рост объема платных услуг в 2021 году. За восемь месяцев оборот составил 82 млрд 659,7 млн рублей. Самые скромные показатели отмечены в январе (8 млрд 831,4 млн рублей) и феврале (9 млрд 651,6 млн рублей). Самый прибыльный – июнь (11 млрд 68,2 млн рублей). В остальные месяцы оборот был стабильно более 10 млн рублей, пишет "Вслух.ру".