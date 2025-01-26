Услуги зарубежного туризма подорожали на 42% в Тюменской области

По данным Тюменьстата, тюменцы потратили на платные услуги 176 млрд 439 млн рублей. За год оборот вырос на 6,5%. Расходы на каждого жителя превышают 9,9 тысячи рублей.

В ноябре оборот составил 16 млрд 738,3 млн рублей. Пока это второй результат за год после июля, когда общий чек достиг 16 млрд 814,1 млн рублей. Самым скромным по тратам был январь — 14 млрд 688,4 млн рублей. С февраля по май и в сентябре оборот превышал 15 млрд рублей.

За год больше всего подорожали услуги зарубежного туризма — на 42,8%. На втором месте оказались телекоммуникационные услуги, которые выросли в цене на 16,6%. На третьем — услуги образования (12,8%), - сообщает Вслух.ру.