В Тюменской области больше всего подорожали санаторно-оздоровительные услуги

По данным Росстата, в первом квартале 2025 года тюменцы получили платные услуги на 54 млрд 101,6 млн рублей. Это на 7,7% больше, чем годом ранее. По динамике регион лидирует в Уральском федеральном округе, прирост в три раза больше общероссийского показателя (2,4%).

За год в Тюменской области больше всего подорожали санаторно-оздоровительные услуги, по сравнению с 2024 годом цены выросли на 17,6%. Более 15% прибавили услуги учреждений культуры (на 15%), правовые (15,3%), телекоммуникационные (15,4%),

На 12,1% выросли в цене медицинские услуги; на 11,8% - услуги дошкольного образования; на 10,8% - услуги образования и зарубежного туризма; на 10,4% - услуги почтовой связи, а также физкультуры и спорта.

Менее 10% прибавили бытовые услуги (на 7,8%), ЖКУ и аренда квартир (7%), услуги гостиниц и прочих мест проживания (4%).

Немного подешевели услуги пассажирского транспорта (на 2,8%) и страхования (на 5,9%).

Всего жители России за три месяца получили платных услуг на 4 трлн 645,6 млрд рублей, в том числе в УрФО — на 406 млрд 188,6 млн рублей, - сообщает Вслух.ру.