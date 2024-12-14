В Тюменской области подорожали услуги зарубежного туризма

Тюменцы заплатили за платные услуги на 5,9% больше, чем год назад (159 млрд 534,3 млн рублей). По данным Росстата, за январь-октябрь 2024 года по динамике регион на третьем месте после Свердловской области (8,2%) и ХМАО-Югры (6,7%).

В Тюменьстате сообщили, что максимальные платежи за месяц — 16 млрд 814,1 млн рублей — зафиксированы в июле. В октябре они составили 16 млрд 379,1 млн рублей, что на 11,6% больше прошлогодней динамики. По этому показателю Тюменская область на втором месте в УрФО после Свердловской (18,3%).

С начала года в регионе больше всего подорожали услуги зарубежного туризма (на 30,4%), образовательные (12,8%), медицинские (11,1%). На 8% и выше прибавили в цене услуги пассажирского транспорта (8,2%), ЖКУ, включая аренду квартир (8,3%), правовые (8,2%), телекоммуникационные (8%).

Меньше всего изменились в цене бытовые услуги (6,2%) и организаций культуры (5,9%), - сообщает Вслух.ру.