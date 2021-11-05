В Уватском районе следят за соблюдением коронавирусных ограничений

Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области

В сельских поселениях Уватского района организовано 12 групп по контролю за соблюдением коронавирусных ограничений. В их состав входят главы поселений, участковые уполномоченные и общественники.

Контролеры проверяют выполнение режима самоизоляции граждан, заболевших COVID-19 и контактных лиц, а также соблюдение антиковидных мер в торговых точках и придорожных кафе.

Как сообщили в пресс-службе районной администрации, Областная больница №20 работает в обычном режиме. Медицинскую помощь в поликлинике, четырех филиалах и 13 ФАПах оказывают в полном объеме. В период праздничных дней прививочные кабинеты в медицинских учреждениях работают с 9:00 до 17:00. В левобережном Увате у магазина "Хозяюшка" также организована работа передвижного медицинского комплекса, здесь можно поставить прививки от гриппа и коронавируса, пишет ИА "Тюменская линия".