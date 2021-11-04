Почему для медиков важна наблюдательность? Рассказывает тюменский фельдшер

Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области

Наблюдательность важна для медицинских работников, потому что помогает быстро принять решения, способные спасти человека. Опытный фельдшер Лариса Массон поделилась историями из жизни в преддверии 100-летнего юбилея тюменской скорой медицинской помощи.

По ее словам, даже незначительные и на первый взгляд не относящиеся к делу детали помогают прийти к постановке верного диагноза. В основе метода — опрос пациента и находящихся рядом людей и сопоставление деталей с симптоматикой того или иного заболевания.

Лариса Массон приехала по вызову к 40-летнему мужчине, жаловавшемуся на боль в шее после падения. Она выяснила, что пациент сидел за столом, внезапно почувствовал усталость и решил прилечь отдохнуть, даже задремал немного. Проснувшись, он вышел из комнаты и упал.

Во время его рассказа фельдшер обнаружила, что на прикосновения к шее пациент не отреагировал, что не вписывалось в картину травмы. Боль ощущалась в том случае, когда медик не трогала мышцы шеи. А явных причин для падения в комнате не находилось.

Родные пациента требовали срочно отправить мужчину в травматологию, но восстановленная в результате беседы последовательность событий позволила специалисту сделать вывод о возможной кардиологической патологии. Кардиограмма подтвердила — у пациента инфаркт миокарда. Его отправили не в травмпункт, а в кардиоцентр, где ему установили стент в коронарную артерию и спустя несколько недель выписали в нормальном состоянии, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Отметим, свой вековой юбилей Тюменская станция скорой помощи отмечает 8 ноября.