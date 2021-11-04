Тюменцы узнают больше о медицинском волонтерстве

Онлайн-встреча с председателем Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Марией Якунчиковой пройдет для тюменцев 12 ноября в инстаграме Студсовета Тюменской области. Все желающие смогут узнать больше о медицинском волонтерстве и получить ответы на свои вопросы. Начало трансляции в 18:00.

Спикер расскажет, кто может стать волонтером, какие есть требования к "волонтерам-медикам", и чем помогают добровольцы в больницах, особенно в условиях коронавируса. Отдельное внимание будет уделено студентам медицинских профучреждений, которые активно включаются в волонтерству, и как эта деятельность влияет на обучение, пишет "Мегатюмень".

"Помощь врачам в больницах и поликлиниках сейчас необходима как никогда. И эта беседа, возможно, станет для кого-то первым шагом в добровольческой деятельности. К ребятам, которые хотят помогать в медучреждениях, есть определенные требования. На этой встрече желающие могут узнать о требованиях и не только, а также в целом познакомиться с движением", — сообщила председатель Студенческого совета Тюменской области Дания Апасова.

Отметим, мероприятие состоится в рамках федерального проекта Росмолодежи "Диалог на равных".