Тюмень накануне Дня народного единства написала этнодиктант и подвела итоги конкурса "МЫ"

Празднование Дня народного единства в Тюменской области началось с подведения итогов Всероссийского конкурса национальных видеороликов "МЫ" и написания "Большого этнографического диктанта".

"Большой этнографический диктант" проходит в шестой раз под лозунгом "Народов много – страна одна!". В этом году Международная просветительская акция проводится с 3 по 7 ноября в офлайн-формате и онлайн на сайте miretno.ru. Участниками диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран.

В Тюмени написание диктанта в очном режиме прошло 3 ноября в Культурном центре вайнахского народа "Вайнах". В мероприятии приняли участие представители национальных объединений Тюменской области. На площадке строго соблюдались меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Кроме того, в канун Дня народного единства подведены итоги общероссийского проекта "МЫ", названы лучшие видеоролики, посвященные традициям и обычаям народов многонациональной России.

По итогам Первого всероссийского конкурса "МЫ" своим взглядом на этническое многообразие поделились участники из 78 регионов нашей страны: от Крыма до Ямала, а также конкурсанты из Украины и Белоруссии. Общее число присланных творческих видеоработ превысило шестьсот.

"В 2020 года Тюменский областной конкурс национальных видеороликов "МЫ" занял первое место в номинации "Лучшие практики органов государственной власти" по итогам III Всероссийского конкурса лучших практик в сфере национальных отношений, – подчеркнул Владислав Чернов. – В этом году проект получил всероссийский статус и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Фонда президентских грантов по инициативе Комитета по делам национальностей и Федерации современного искусства".

Полный список победителей будет опубликован 4 ноября на сайте конкурса мыконкурс.рф

Торжественная церемония награждения победителей конкурса планируется к проведению в Москве в рамках II Всероссийского форума "Народы России". Авторы, рассказавшие об уникальном культурном наследии различных этносов, получат ценные призы.