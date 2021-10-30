Тюменские эксперты поделились, как правильно хранить велосипед зимой

Многие тюменские велосипедисты с первым снегом убирают своих железных коней на хранение. Обычно транспорт размещают на балконе или в гараже, но есть и те, кто подходит к консервации транспорта профессионально.

Эксперты напоминают: современные велосипеды более требовательны к условиям хранения, нежели старые, советские модели. Как рассказал любитель велопоездок Даниил Панин, для начала нужно вымыть транспорт, лучше с мыльной водой или специальным средством. Снять электронные приборы (аккумуляторы, велокомпьютер), их нужно хранить отдельно. Цепь необходимо очистить и смазать, а пружины ослабить и расстегнуть ободные тормоза.

Хранить транспорт лучше в квартире, подвале, теплом гараже. От морозов и перепадов температур может потрескаться сидение, покрытие байка. Во многих новостройках Тюмени есть специальные места для колясок и велосипедов в подъездах. Агрегат можно закрепить на стене, потолке или просто поставить в углу. Если хранить железного коня при плюсовой температуре не получится, лучше снять с него все, что можно: седло, грипсы, колеса, цепь, педали, крылья, унести их домой, оставив только раму и руль.

"Давление в шинах нужно ослабить, но не полностью. Если велосипед стоит с полностью спущенными шинами, на них могут образоваться заломы, поэтому либо его нужно подвесить, либо периодически подкачивать колеса", - добавил велосипедист.

Чтобы ездить на велосипеде зимой, нужна зимняя резина и умение крепко держать руль. Даже в Тюмени это возможно, ведь практически везде тротуары чистят, то есть особых сугробов на них нет. Однако нужно избегать резких поворотов, помнить об осторожности движения, увеличении тормозного пути, а также о грязи, которой на одежде будет немало. Стоит помнить, что электроника, установленная на велосипед, зачастую на морозы не рассчитана. Также, как и цепи, педали, тормоза и передачи транспорта. А значит, обслуживать транспорт в холодное время года нужно соответственно, пишет "Тюменская область сегодня".