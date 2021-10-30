Жительница Тобольска открыла психологическую студию с помощью центра занятости

Жительница Тобольска Эмма Козлова стала участницей программы "Самозанятость" и получила финансовую поддержку на открытие психологической студии. На выделенные средства она приобрела методические пособия и пакеты с практическими трансформационными играми.

В 2021 году Эмма Козлова потеряла работу, встала на биржу труда в Центре занятости, где и узнала, что есть возможность получить государственную поддержку и открыть свое дело.

"Заниматься психологией было моей давней мечтой, прошла обучающую программу "Азбука предпринимателя" в Фонде "Инвестиционное агентство Тюменской области". Программа рассчитана тех, кто хочет начать свой бизнес "с нуля" или реализовать новый бизнес-проект", - рассказала предпринимательница.

По ее словам, сейчас появился спрос на трансформационные игры они имеют рамки, а клиент сразу получает результат. Игровая терапия эффективнее, чем просто консультации психолога. Сеансы снимают тревожность, напряжение. В своей студии Эмма Козлова индивидуальные психологические консультации, арт-терапию, групповые тренинги и другое.

"Наиболее актуальны темы: самореализация, поиск себя и своего призвания в жизни, часто приходят с вопросами супружеских и детско-родительских взаимоотношений", - добавила она.

По словам Эммы Козловой для того, чтобы начать свое дело нужно быть смелее и увереннее. И главное иметь поддержку. Будь то финансовые накопления или просто поддержка родных. В любом деле первое время будет сложно. Необходимо наработать клиентскую базу, доверие, рассказать о себе, чтобы вас узнавали. На это нужно время, силы и финансовые затраты, пишет ИА "Тюменская линия".