333 новых случая коронавируса выявлено в Тюменской области за сутки

13:20 28 октября 2021
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В Тюменской области продолжается рос заболеваемости коронавирусом - за минувшие сутки выявлено 333 новых случая заражения, выздоровели 120 человек, подтвердилось 16 смертей.

Согласно официальной статистике, более 300 новых ковид-больных в сутки регистрируется в регионе с 19 октября, при этом количество выздоравливающих в два-три раза ниже. 

В целом с начала пандемии в регионе зарегистрировано 69 768 случаев заражения коронавирусом, 58 056 выздоровели и 2 316 человек умерли. 

Теги: коронавирус , статистика
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