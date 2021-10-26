Тюменцам 60+ предписали обязательную самоизоляцию

13:58 26 октября 2021
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Самоизоляцию с 30 октября по 7 ноября обязаны соблюдать жители Тюменской области старше 60 лет и лица, имеющие хронические заболевания, если они не прошли вакцинацию. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. 

Ужесточение мер профилактики обусловлено ростом заболеваемости коронавирусом и низкими темпами вакцинации - система здравоохранения перегружена. "Мы вынуждены  увеличивать число коек в моногоспиталях, в реанимации, растёт количество звонков и обращений в медицинские учреждения - наша система здравоохранения перегружена как никогда", - подчеркнул Моор. 

Преломить ситуацию поможет временный локдаун и разобщение населения, уверен глава региона. Он призвал тюменцев в нерабочие дни минимизировать все личные и деловые контакты, избегать посещение общественных мест, в том числе культовые объекты, не пользоваться общественным транспортом. 

Теги: коронавирус
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