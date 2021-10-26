Против коронавируса вакцинировались 30 % жителей УрФО

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Полный курс вакцинации в Уральском федеральном округе к 22 октября прошли 3,7 млн человек – это 30 процентов от общего количества жителей УрФО всех возрастов, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента в УрФО.

В Тюменской области двумя компонентами привиты 39 процентов населения (601 тысяча человек). В Югре полностью вакцинированы 34 процента жителей (572 тысячи), на Ямале - 33 процента (180 тысяч). В Свердловской и Курганской областях курс вакцинации прошли по 28 процентов жителей (1,2 миллиона и 234 тысячи человек соответственно), в Челябинской области полностью привиты 27 процентов жителей (927 тысяч).

В связи с вводом обязательной вакцинации ряда категорий граждан в округе заметно активизировалась прививочная кампания. С 15 по 21 октября в Уральском федеральном округе первым компонентом вакцины привились более 220 тысяч человек - на 106 тысяч человек больше, чем неделей ранее).