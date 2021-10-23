Ишимцы оценили формат городских онлайн-экскурсий

Более 200 человек прошли по маршруту экскурсионного telegram-бота "Мартин, проводи" в Ишиме за месяц с запуска проекта. Во время экскурсии "Байки около МТ" можно за 40 минут посетить 14 исторических локаций. Старт от ишимского мультицентра "Моя территория".

В прохождении маршрута помогает "Мартин" — это онлайн-гид, который рассказывает городские истории. Он направляет, общается в чате, рассказывает истории в формате аудиосообщений, знакомит с купцами и известными людьми Ишима XIX века.

"Маршрут будет доступен еще в течение года, чтобы как можно больше людей смогли ближе познакомиться с историей города", — сообщила менеджер проекта "Линии города" Татьяна Зубрилина.

Впервые онлайн-гид "Мартин, проводи" был разработан тюменским мультицентром "Контора пароходства" в 2020 году. В 2021 году в рамках проекта "Линии города" аналог Telegram-бота появится в Ишиме. Маршрут составлен на основе информации от ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова и краеведов города, материалы взяты из журналов и книг об истории Ишима, "байки" рассказаны работниками музея и родственниками купцов, которые помнят о быте предков, пишет "АиФ - Западная Сибирь".