Для семей участников СВО провели краеведческую экскурсию

В рамках проекта "Тепло родного дома" состоялась первая поездка семей участников СВО по "малому кольцу" Тюменской области. В Ялуторовске и Ялуторовском районе посетители окунулись в историю обычаев и традиций народов, проживающих на территории Тюменской области.

Настоятель иерей Андрей Завьялов провел экскурсию в Сретенский собор — это исторический центр города. Именно здесь в XVII веке основаны Ялуторовский острог и Ялуторовская слобода.

В местной мечети имам-мухтасиб Раиль Махмутов рассказал гостям историю ее создания, познакомил с обычаями и традициями мусульман.В Центре национальных культур был представлен быт и традиции татарского народа. Гости примерили национальные костюмы и завершили встречу чаепитием.

Экскурсанты побывали в селе Сингуль — одном из самых красивейших сел Ялуторовского района. Расположенное на берегу живописного озера, оно окружено лесом. Равис Мулюков, имам мечети с. Сингуль Татарский провел экскурсию и рассказал об истории возникновении села. "Каждый народ, живущий в нашей области — самобытен, имеет свою культуру, богат интересными традициями и вносит свой неоценимый вклад в развитие нашего региона и страны в целом. Ведь издревле считалось, что именно семейные обычаи и традиции способствуют формированию семейных ценностей" — поделилась Гульфия Калашникова, руководитель семейного туристического маршрута "Малое кольцо Тюменской области".

По материалам регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья" (г. Тюмень)