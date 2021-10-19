Срок выдачи результата теста на коронавирус сократили на сутки

10:34 19 октября 2021
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Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 теперь не должен превышать 24 часа, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Ранее разрыв между сдачей теста и получением результата не должен был превышать 48 часов. 

"Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование", - говорится во вступившем в силу постановлении главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.10.2021 № 25 "О внесении изменения в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Теги: исследования , коронавирус , лабора
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