Срок выдачи результата теста на коронавирус сократили на сутки

Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 теперь не должен превышать 24 часа, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Ранее разрыв между сдачей теста и получением результата не должен был превышать 48 часов.

"Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование", - говорится во вступившем в силу постановлении главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.10.2021 № 25 "О внесении изменения в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".