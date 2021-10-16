Новорожденные в Тюменской области могут оперативно получить медицинскую помощь

Младенцы в Тюменской области получают оперативную квалифицированную помощь в рамках работы Реанимационно-консультационного центра для новорождённых (РКЦН). Вызвать специалиста можно из любого районного роддома.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, РКЦН работает в Тюмени с 2014 года. С каждым годом количество детей, которым оказали своевременную помощь, растет.

"Время, за которое мы можем доехать, например, до Ишима, включая сборы, составляет около 6 часов. Каждый ребёнок, нуждающийся в помощи, перевозится в отделение реанимации либо в отделение патологии новорождённых для выхаживания и долечивания. В подавляющем большинстве случаев детей удаётся спасти", - рассказал заведующий центром Дмитрий Лысенко.

По наблюдениям врачей, в последние годы, благодаря развитию пренатальной диагностики, существенно снизилось количество пороков сердца, костно-суставной системы и других систем у новорождённых. Беременных с угрозой невынашивания направляют в перинатальный центр, где оказывают квалифицированную помощь.

В сутки специалисты совершают 1-2 выезда в районы. Каждый случай по-своему уникален, главное – вовремя среагировать.

"Мы выезжаем сразу после обращения коллег, независимо от времени и погодных условий. У нас четыре врача (в основном, мужчины) и шесть медицинских сестёр, прошедших подготовку в реанимационном отделении. Все сотрудники молодые (средний возраст – 30 лет), но уже опытные, повышают квалификацию и сами проводят тренинги по реанимации новорождённых для коллег, постоянно поддерживают с ними связь", - отметил Дмитрий Лысенко.