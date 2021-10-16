В Тюмени пройдет премьера спектакля "Рыжий. По жизни"

Фото Александра Гревцова, театр "Ангажемент"

Молодежный театр "Ангажемент" готовит премьеру: спектакль "Рыжий. По жизни" по творчеству поэта Бориса Рыжего. В создании постановки принимали не только тюменцы, но и специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга.

Первые показы пройдут 20 и 21 октября. Как утверждают авторы постановки, этот спектакль — исследование сложной и страстной жизни поэта, который достиг значительной литературной известности.

Московский художник Анна Иткина впервые работала с тюменским театром. Ей понравилось, что постановку о Борисе Рыжем покажут в Тюмени, поскольку, по ее мнению, на людях, живущих на Урале, больше отразилось то, о чем пишет Борис Рыжий.

"Для меня спектакль — это размышление о том, как существуют воспоминания на примере жизни и творчества Бориса Рыжего. Он был человек, чувствующий за всех русскую бесконечную боль. В его время было невероятное количество смертей и бед вокруг. Этим была переполнена его голова. Все это смешалось, и вот мы через призму нашей реальности пытаемся представить, каково это. Декорации будут отражать эту запутанность и темноту", — прокомментировала она.

Проект реализуется при поддержке гранта правительства Тюменской области. По итогам конкурса театру "Ангажемент" выделили 500 тыс. рублей. По словам режиссера Дениса Рекало, полученные средства позволили собрать хорошую постановочную команду, пишет ИА "Тюменская линия".