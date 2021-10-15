Полиция разберется в деле со щенками, которых выбросили в мусор

Водители мусоровоза ТЭО в селе Юргинском записали ролик о спасении щенят, которых хозяева живыми, сложив в пакет, выкинули в мусор. Полиция решила разобраться в этом вопросе.
По словам представителя областного УМВД, обращений от ООО ТЭО в полицию не поступало, проверка организована на основании сообщений в СМИ.
"На основании размещенных в СМИ сведений сотрудниками полиции проводится проверка, в рамках которой будут установлены обстоятельства и дана правовая оценка произошедшего", - пояснили в областной полиции.
Щенки начали пищать за секунды до включения в мусоровозе пресса. Работники разыскали пакет в куче мусора и отнесли щенят собаке, которая сидела на привязи неподалеку от контейнерной площадки и среагировала на их писк.
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