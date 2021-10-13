В Тюмени состоится лекция "За гранью реальности"

Фото с сайта Тюменского музейно-просветительского объединения

В главном корпусе музейного комплекса им. Словцова в Тюмени 14 октября в 18:00 состоится лекция на тему "За гранью реальности: от автоматического письма к параноидально-критическому методу". Лекция посвящена истории становления метода сюрреализма в живописи.

На примере произведений Макса Эрнста, Рене Магритта, Ива Танги участники встречи выяснят, какие задачи решали художники данного направления и какими способами достигали желаемого эффекта. Гости музея рассмотрят, как найденные еще дадаистами приемы развивались в сюрреалистической практике 1920-ых годов и в следующем десятилетии были доведены до завершения и осмыслены в соответствии с теорией психоанализа Сальвадором Дали.

В качестве спикера выступит Татьяна Борко, искусствовед, доктор философских наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Тюменского государственного университета.

Музейный комплекс им. Словцова расположен по адресу: ул. Советская, 63. Вход свободный. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону: +7 (3452) 45-35-90 или +7 (929) 266-73-72. Возрастная категория 12+