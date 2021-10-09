Юрист открыла свою компанию в Тобольске в рамках программы самозанятости

Жительница Тобольска Екатерина Лосева, имея юридическое образование, решила открыть свою юридическую фирму. В этом ей помогла программа "Самозанятость", в рамках которой предпринимательница получила финансовую поддержку.

Центр занятости населения выплатил ей 192 тыс. рублей, средства Екатерина Лосева направила на покупку офисной техники, рекламной продукции (визитки, ручки, пакеты и т. д.) и на оплату стоимости арендуемого помещения.

Екатерина Лосева окончила Институт прокуратуры и Институт юстиции Уральского государственного юридического университета, имеет стаж юридической деятельности семь лет. Сначала она была на государственной службе, потом переехала в Тюменскую область и набиралась опыта в частной компании юристом.

"Мечтала работать в прокуратуре или работать судьей, но поняла, что это не то, чего бы я хотела на самом деле. Меня не устраивали условия, оплата труда, график работы, узнала, что есть возможность работать самому на себя. Я обратилась в Центр занятости в Тобольске, где специалист подробно рассказал мне обо всех условиях этой программы. Я собрала необходимые документы, определилась с бизнес-планом, прошла собеседование, защитила свой проект. Менее двух месяцев ушло на оформление всех документов. Зарегистрировалась в качестве индивидуальность предпринимателя, получила финансовую поддержку и начала развивать свое дело", - поделилась она.

По словам Екатерины Лосевой, первые два месяца клиенты были из числа знакомых, потом сработало "сарафанное радио", дополнительно она запустила рекламу и стала набирать обороты. Пришлось арендовать помещение большей площади, пишет ИА "Тюменская линия".

Клиенты обращаются в компанию с вопросами по семейным правоотношениям, с вопросами, которые касаются недвижимого имущества, оспаривания и вступление в наследство, предпринимательница работает как с физическими, так и с юридическими лицами.