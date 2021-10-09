Тюменские дачники высаживают корнеплоды под зиму

Более двух десятков культур можно посадить под зиму на тюменских дачных участках. Это и луковые, и зелень, и корнеплоды. Главное – успеть сделать это при правильных погодных условиях.

Как говорят опытные огородники, хорошо перезимует укроп, петрушка, шпинат, морковь, свекла, репа, лук-порей, лук-севок, лук-батун, чеснок, картофель, капуста. Также смело можно сеять щавель, салат, кинзу, кресс-салат, сельдерей, хрен, спаржу, рукколу, ревень.

Время для посадки лучше выбирать с третьей декады сентября и до конца октября в зависимости от погоды. К примеру, морковь и свеклу под зиму рекомендуют сеять в уже подмёрзшую почву, а лук-севок наоборот в тёплую, чтобы он успел укорениться до заморозков. На это уходит около двух недель. Поливать овощи и зелень, посаженные под зиму, ни в коем случае нельзя. Иначе они замёрзнут. Зато сверху необходимо положить специальный укрывной материал, либо сухую траву.

Подзимые культуры созреют в конце мая – начале июня, но их придётся оперативно съесть в начале лета, ведь они не предназначены для длительного хранения.

"Осенью убираю все сорняки с огорода и вывожу на свалку. Ранее ботву от растений складывала на огороде, но за зиму в этих кучах разводилось много мышей – больше так не делаю. Землю на приусадебном участке не перекапываю, чтобы не уничтожить полезных червяков. Теплицы внутри мою и опрыскиваю фунгицидами. На днях посадила озимый чеснок, предварительно вымачиваю его сначала в солевом растворе, затем – в марганцовке. Сейчас самое время для посадки чеснока под зиму, как раз успеет укорениться до стабильных заморозков", - поделилась опытная огородница Людмила Чалкова.

Она рассказала, что впервые занялась гортензиями. Метельчатые первогодки скоро нужно будет укрывать акрилом и полиэтиленом, потом уже так не нужно будет делать. В дальнейшем производится обрезка и метельчатых, и крупнолистных шаровидных гортензий весной – пока идёт сокодвижение.

Клубнику ремонтантную нужно рассадить в стаканчики и оставить на улице под снег, а в марте занести их в теплицу, саженцы отойдут и начнут расти. Осенью нужно внести фосфорно-калийные удобрения под деревья, кустарники и ягоды, а также под взрослые гортензии и розы. В этом случае их стволы одеревенеют и приобретут коричневый цвет, что поможет этим цветам легче пережить зиму. Виноград спокойно переносит холод до 20 градусов, поэтому буду укрывать его только в ноябре, пишет "АиФ-Тюмень".