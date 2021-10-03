Травматологи в Тобольске внедряют передовые малоинвазивные методики лечения

Фото Областной больницы №3

В областной больнице № 3 Тобольска провели операцию с использованием передовой технологии – артроскопии. Благодаря применению нового эндоскопического оборудования удалось внедрить малоинвазивную методику.

Как сообщили в пресс-службе ОБ №3, женщина средних лет поступила в больницу с острой болью в области колена после падения. Рентген и уточняющее КТ-исследование показали перелом наружной части большеберцовой кости. Коллегия врачей-травматологов приняла решение провести операцию по восстановлению высоты кости с помощью артроскопического оборудования.

Современная малоинвазивная хирургическая методика предполагает доступ к повреждённому участку сустава через небольшие проколы. В ходе операции врачи подняли на необходимую высоту повреждённый участок кости, восстановили суставную поверхность и выполнили костную пластику образовавшегося при переломе дефекта, зафиксировав осколки методом остеосинтеза.

"Врачи-травматологи, помимо непрерывного обучения, регулярно участвуют в мастер-классах и организуемых в больнице показательных операциях, в том числе артроскопических вмешательствах на коленных суставах. Переняв опыт у приглашённых коллег, мы успешно начали внедрять такие виды операций в Тобольске. Для их проведения созданы все условия, установлено новое оборудование", — прокомментировал заведующий травматологическим отделением Алексей Гринь.