Тюменцам рассказали, как без вреда для иммунитета привиться от гриппа и коронавируса

Роспотребнадзор напомнил жителям региона, что в сентябре-ноябре нужно поставить поставить прививку от гриппа, чтобы иммунитет сформировался до того, как инфекция начнёт распространяться.

"Важно прививаться именно сейчас, чтобы избежать микстинфекции, ведь одновременное инфицирование вирусом гриппа и COVID-19 приводит к развитию более тяжелых форм респираторной инфекции и повышает риск летального исхода", - говорится в сообщении РПН.

В этом году Тюменская область получила более 327 тысяч доз вакцины против гриппа для иммунизации детского и взрослого населения. Прививки поставили около 270 тысяч человек, в том числе более 79 тысяч детей.

Интервал между прививками от гриппа и от коронавируса должен быть 1 месяц. Если срок вакцинации или ревакцинации от COVID-19 еще не подошел, то можно сначала вакцинироваться от гриппа, а через месяц начать вакцинацию от коронавируса, пояснили в РПН.